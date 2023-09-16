Події

07:29 16.09.2023

За добу українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника

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За добу українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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