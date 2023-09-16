Події

00:40 16.09.2023

Румунія очікує від України плану контролю над експортом зерна – ЗМІ

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Румунія чекає від України на подання плану дій щодо ефективних заходів щодо контролю над експортом зерна, "щоб запобігти спотворенню ринку", який Україна пообіцяла подати до кінця понеділка, 18 вересня, сказано в прес-релізі уряду Бухареста, повідомляють локальні ЗМІ у п'ятницю ввечері.

Заява виконавчої влади пролунала після того, як Європейська комісія у п'ятницю вирішила зняти обмеження на імпорт українського зерна, які діють у п'яти країнах, включаючи Румунію, але попросила Київ розробити план ефективних заходів для контролю над транспортом.

"Залежно від Плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи щодо захисту румунських фермерів", - йдеться у цитованій заяві.

"Уряд перебуває у постійному контакті з Єврокомісією та українською стороною, щоб забезпечити, щоб новий механізм обмеження імпорту української продукції, запропонований ЄК, запобіг скруті ринків країн-членів ЄС", сказано в заяві.

Теги: #україна #румунiя #експорт_зерна

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