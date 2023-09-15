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20:46 15.09.2023

Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

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Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої він подякував Єврокомісії за зняття обмежень на ввезення українського зерна до країн ЄС.

"Щойно переговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу знято! Щиро вдячний Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова і правил вільного ринку. Це приклад справжньої єдності та довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент зазначив, що "зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні".

"Щоб сусіди під час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна цивілізовано відповідатиме", - наголосив Зеленський.

 

 

 

Теги: #єк #розмова

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