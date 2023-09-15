Мережа "Сільпо" відкрила 20-й супермаркет у Львові

Мережа "Сільпо" відкрила дизайнерський супермаркет у львівському ТЦ Sodova на вул. Садова, 2а, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому уточнюється, що цей супермаркет торговельною площею 1219 кв. м став 20 "Сільпо" у Львові. Магазин працює з 08:00 до 22:00, у ньому 13 кас, зокрема п'ять кас самообслуговування.

Новий "Сільпо" виконаний у стилі неофолк, над його концепцією працював художник і технологічний художник Роман Чиж (Roman Chizz), який досліджує українську візуальну спадщину. Як ідеться в релізі, його творчість - "симбіоз орнаментики і штучного інтелекту".

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

На серпень 2023 року мережа "Сільпо" налічує 306 супермаркетів, зокрема чотири делікатес-маркети Le Silpo. Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group.

У 2023 році компанія планує розширити мережу супермаркетів на 10 об'єктів - до 315 магазинів, а до 2025 року збільшити їх кількість до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).

Сукупний дохід за підсумками 2022 року становив 70 млрд грн, що на 3,8% нижче за підсумки 2021 року.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.