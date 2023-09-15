Новопризначений посол Канади розпочала роботу в Україні

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеного посла Канади в Україні Наталки Цмоць.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Джапарова висловила вдячність Канаді за значну безпекову, економічну, гуманітарну допомогу, санкційний тиск на РФ, а також за активну участь Канади в реалізації низки українських ініціатив, зокрема Формули миру та Міжнародної Кримської платформи.

Заступник міністра наголосила, що продовження та збільшення військової підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема Канади, є запорукою наближення перемоги України.

Своєю чергою посол запевнила в рішучості Канади й надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, а також у післявоєнній відбудові та здійсненні реформ.

"Сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного та подальші кроки щодо зміцнення відносин дружби та особливого партнерства між Україною та Канадою", - йдеться в повідомленні.