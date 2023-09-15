G7 до кінця року запровадить заборону на імпорт алмазів із РФ - ЗМІ

Заборону на імпорт російських алмазів буде узгоджено країнами G7 у найближчі два-три тижні, повідомив бельгійський чиновник агентству Bloomberg.

Буде введено пряму заборону на купівлю, яка набуде чинності 1 січня майбутнього року, а також непряму заборону, яку буде введено поступово, додав чиновник.

G7 ще належить розібратися в технічних деталях ембарго на російські алмази, потім восени ЄС зможе розробити санкційні правила, сказав чиновник. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів або діамантів безпосередньо в "АЛРОСА" або в перепродавців з Індії або ОАЕ.

Доходи РФ від продажу алмазів Кімберлійський процес оцінює в $4 млрд щорічно.

Хоча "АЛРОСА" з весни минулого року занесена до SDN list, вироблені з російської алмазної сировини діаманти можуть вільно потрапляти до США, які є найбільшим ринком ювелірних виробів, проходячи значну обробку в індійській галузі ограновування та полірування коштовного каміння.

Попередні спроби включити "АЛРОСА" до санкційних списків ЄС блокувала Бельгія. Аргументація полягала в тому, що такі санкції вдарять по інтересах учасників важливої для цієї країни галузі (в Антверпені розташований один із найбільших світових центрів торгівлі алмазами). Також бельгійські чиновники зазначали, що за відсутності механізму відстеження транзакції просто перемістяться до центрів торгівлі поза ЄС. Для того, щоб обмежити торгівлю російськими алмазами, представники G7 і ЄС обговорюють створення системи глобального відстеження обігу алмазів.