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10:44 15.09.2023

ООН має намір продовжувати переговори для відновлення Чорноморської зернової ініціативи - УКГП

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ООН має намір продовжувати переговори для відновлення Чорноморської зернової ініціативи - УКГП

 ООН зобов'язується продовжувати вести переговори для відновлення функціонування Чорноморської зернової ініціативи, з якої в липні вийшла РФ, заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу.

"Переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи були непростими від самого початку. Ми всі бачили, що сталося в середині липня, коли Росія вирішила вийти з ініціативи. Це був справді важкий момент для всіх нас, але особливо для найбідніших людей світу та українських фермерів, які залежать від цієї угоди. ООН зобов'язується продовжувати переговори, підтримувати їх", - сказав Абреу в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Багато країн світу засудили припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи, тому ми прагнемо переконатися, що в цей час ми знайдемо альтернативи для того, щоб зберегти доступ зерна до світового ринку заради українців і населення світу. Переговори буде продовжено", - додав він.

В ООН також назвали тривожним рівень ударів і атак, що послідували за рішенням РФ вийти з ініціативи.

"Рівень руйнувань вражає. Це негуманно, що Росія, крім виходу з угоди, наразі атакує порти на Дунаї. Вони були альтернативою для експорту", - наголосили в УКГП.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів - до березня, потім ще двічі на два місяці. Термін дії сплив 17 липня, і Росія повідомила, що повернеться до її реалізації лише після того, як буде виконано російську частину вимог.

Теги: #зерно #оон #абреу

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