Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 13 танків, 4 бронемашини, 28 артсистем, 5 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, 17 безпілотників, 34 одиниці автомобільної техніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 271440 (+470) осіб, танків - 4612 (+13) од, бойових броньованих машин - 8814 (+4) од, артилерійських систем - 5972 (+28) од, РСЗВ - 774 (+5) од, засоби ППО - 521 (+4) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34) од, спеціальна техніка - 889 (+0)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.