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04:37 15.09.2023

Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

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Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі


 Синові президента США Джо Байдена - Гантеру Байдену - оголосили звинувачення у кримінальній справі про незаконну купівлю та зберігання вогнепальної зброї, повідомляє Reuters.
Зазначається, що спеціальний прокурор Девід Вайс виніс обвинувачення Гантеру Байдену, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв'язку зі зброєю, яку той придбав у 2018 році.
Як повідомляє Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як сторони захисту і обвинувачення не змогли досягти мирової угоди щодо визнання Гантером своєї провини.
Уточнюється, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена в приховуванні інформації про вживання наркотиків під час купівлі пістолета Colt Cobra у 2018 році. За місцевими законами, наркозалежні не мають права купувати або зберігати вогнепальну зброю.

Теги: #сша #син #справа #байден

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