Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Президент України Володимир Зеленський привітав СБУ і ВМС зі знищенням "системи ППО окупанта на землі нашого Криму".

"Є за що особливо відзначити Службу безпеки України, весь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Як повідомлялося раніше, у четвер унаслідок ракетного удару в Криму було знищено російську систему ППО С-400 "Тріумф".