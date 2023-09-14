Події

22:40 14.09.2023

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

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Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

 Президент України Володимир Зеленський привітав СБУ і ВМС зі знищенням "системи ППО окупанта на землі нашого Криму".
"Є за що особливо відзначити Службу безпеки України, весь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо", - сказав він у відеозверненні в четвер.
Як повідомлялося раніше, у четвер унаслідок ракетного удару в Криму було знищено російську систему ППО С-400 "Тріумф".

Теги: #сбу #вмс #україна #крим #зеленський

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