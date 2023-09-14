Події

21:43 14.09.2023

Міністр оборони України повідомив про продуктивні переговори з генсеком НАТО

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Міністр оборони України повідомив про продуктивні переговори з генсеком НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом реалізацію досягнутих на Вільнюському саміті угод і роботу над Дорожньою картою взаємосумісності з Альянсом.

"Провів продуктивні переговори з генеральним секретарем НАТО. Обговорили реалізацію угод, досягнутих на Вільнюському саміті, і нашу спільну роботу з НАТО над Дорожньою картою оперативної сумісності", - написав він у Х (колишній Tвіттер).

Також Умєров поінформував Столтенберга про оперативну обстановку на фронті та результати української наступальної операції.

 

Теги: #нато #міноборони #переговори

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