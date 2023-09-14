КС визнав неконституційним припис закону про винагороду прокурорів

Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив рішення у справі щодо конституційності положень закону №113-IX від 19 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", згідно з яким винагороду прокурорів повинен встановлювати Кабінет міністрів України, тоді як раніше це питання регулював закон.

"Із наведеного в рішенні Суду обґрунтування випливає, що оскаржений припис Закону №113-IX не відповідає Конституції України", - повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу КС у четвер за підсумками пленарного засідання суду 13 вересня.

Суд констатував, що нове місце прокуратури в системі органів державної влади та стандарти незалежності прокурорів, яких Україна має дотримуватися як член Ради Європи, вимагають від держави забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів рівносильно, як це зроблено для суддів. Суд зазначив, що врегулювання законом, а не підзаконним актом, питання винагороди прокурорів становить гарантію забезпечення їхньої незалежності, що унеможливлює втручання органів виконавчої влади в діяльність прокуратури, інакше принципу поділу влади не буде дотримано.

Суд наголосив, що Верховна Рада запровадила неоднакове регулювання оплати праці прокурорів, фактично розділивши їх на дві категорії - одній з яких винагороду виплачують згідно із законом, іншій винагороду визначено постановою Кабміну - а таку відмінність не можна вважати об'єктивно виправданою, а тому вона є дискримінаційною.