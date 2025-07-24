Інтерфакс-Україна
Події
14:15 24.07.2025

ДБР розслідує протиправні дії двох прокурорів, їм повідомлено про підозри

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ДБР розслідує протиправні дії двох прокурорів, їм повідомлено про підозри

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує протиправні дії двох прокурорів, їм повідомлено про підозри у викраденні документів, розголошенні даних слідства та хабарництві, повідомила пресслужба відомства.

"Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора на підставі матеріалів ДБР повідомила про підозру двом прокурорам. Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області підозрюється у викраденні матеріалів кримінального провадження, колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області підозрюється у розголошенні даних слідства та зловживанні впливом, а також отриманні хабаря", - йдеться у повідомленні ДБР на сайті у четвер.

Повідомляється, що прокурор з Чернігівської області організував викрадення матеріалів кримінального провадження щодо масштабного заволодіння державними землями в інтересах великого агрохолдингу. Він доручав слідчим та дізнавачам місцевого відділу поліції проводити виїмки у нотаріусів та органах контролю, щоб отримати оригінали землевпорядної документації. Замість десяток коробок з речовими доказами на експертизу передали коробку з непрофільними матеріалами – газетами та журналами.

Щоб приховати факт викрадення, прокурор разом зі спільником підробив супровідний лист, яким намагався легалізувати зникнення доказів. Це стало підставою набуття у власність земельних ділянок загальною площею понад 7 тис. га на користь власника агрохолдингу.

Йому повідомлено про підозру в організації викрадення офіційних документів та їх підробленні. Кваліфікація дій підозрюваного буде уточнена після завершення всіх необхідних слідчих дій.

Крім того, про підозру повідомлено колишньому першому заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області. Він, використовуючи свої зв’язки, організував реєстрацію кримінального провадження в інтересах знайомого, передав слідчому вказівки щодо проведення допитів та виїмок, а також розголосив матеріали досудового розслідування третім особам. За ці дії він отримав хабар. Його дії кваліфіковано як зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування.

Щодо обох фігурантів слідчі ДБР скерували клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Теги: #прокурори #дбр

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