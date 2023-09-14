Події

19:31 14.09.2023

Українські сили завдали удару по двох патрульних кораблях російського флоту в південно-західній частині Чорного моря

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Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України в четвер.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження. Слава Силам оборони України!", - повідомляється у телеграм-каналі Страткому ЗСУ.

 

Теги: #рф #флот #збитки

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