Українські сили завдали удару по двох патрульних кораблях російського флоту в південно-західній частині Чорного моря

Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України в четвер.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження. Слава Силам оборони України!", - повідомляється у телеграм-каналі Страткому ЗСУ.