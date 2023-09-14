Події

19:18 14.09.2023

Глави МЗС України та Бразилії скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН

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Глави МЗС України та Бразилії скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин, а також узгодили позиції напередодні тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

"Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин. Ми також узгодили наші позиції напередодні майбутнього тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН", - написав Кулеба в Х (колишній Twitter).

 

Теги: #оон #мзс #бразилія

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