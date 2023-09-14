Події

18:51 14.09.2023

Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт - Кулеба

2 хв читати
Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт - Кулеба

Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт, продовження обмежень неприйнятне, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жодна форма продовження обмежень неприйнятна, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х (колишній Twitter).

У свою чергу в коментарі МЗС України щодо експорту українських зернових до ЄС зазначається, що "для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи".

Зокрема, сторони досягли домовленостей щодо збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг урожаю, обсягів зберігання зернових і торговельних потоків на кордоні. Сторони також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС.

"Всебічний аналіз даних і процесів засвідчив, що експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС. За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін", - зазначено в коментарі.

У МЗС переконані, що будь-яке рішення, яке й надалі обмежуватиме український аграрний експорт, "буде не лише безпідставним і протиправним, а і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства".

Теги: #єврокомісія #кулеба #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 14.09.2023
У МЗС України назвали п'ять основних причин, чому Єврокомісія не повинна продовжувати заборони на імпорт української агропродукції

У МЗС України назвали п'ять основних причин, чому Єврокомісія не повинна продовжувати заборони на імпорт української агропродукції

13:49 14.09.2023
Рішення продовжувати чи ні заборону на експорт українських зернових до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини немає досі - представниця ЄК

Рішення продовжувати чи ні заборону на експорт українських зернових до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини немає досі - представниця ЄК

12:17 14.09.2023
Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня - Шмигаль

Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня - Шмигаль

18:29 11.09.2023
Кулеба про санкційні поступки РФ в обмін на відновлення "зернової угоди": Питання про "обнулення" санкцій взагалі не може стояти

Кулеба про санкційні поступки РФ в обмін на відновлення "зернової угоди": Питання про "обнулення" санкцій взагалі не може стояти

15:27 11.09.2023
Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Кулеба після переговорів із Бербок

Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Кулеба після переговорів із Бербок

03:36 11.09.2023
Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

22:04 06.09.2023
Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

14:19 06.09.2023
Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

15:59 05.09.2023
Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

15:46 05.09.2023
Люди хочуть, щоб контрнаступ виглядав як у "Месниках" або "Астеріксі та Обеліксі", але життя трохи складніше - Кулеба

Люди хочуть, щоб контрнаступ виглядав як у "Месниках" або "Астеріксі та Обеліксі", але життя трохи складніше - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінфін США оприлюднив список із майже 100 компаній із РФ, проти яких запроваджуються нові санкції

РФ уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї - Буданов

Третя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки хибною й передчасною

У Києві відкрився офіс МКС, його робота підвищить оперативність та ефективність розслідування воєнних злочинів РФ

Шмигаль: Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів

ОСТАННЄ

Мінфін США оприлюднив список із майже 100 компаній із РФ, проти яких запроваджуються нові санкції

Міносвіти звільнило держексперта відомства Василенка за антиукраїнські висловлювання

Стефанішина запропонувала провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки найближчим часом

США запровадять санкції проти 150 іноземних юросіб і фізосіб за технології для РФ, які використовують у війні з Україною - ЗМІ

Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

Головний рабин України та Києва Блайх привітав євреїв з Рош Га Шана

Маляр виправила допис про звільнення Андріївки на Донеччині: Ситуація складна, тримаємо кулаки за наших

РФ уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї - Буданов

Спільні групи МКС та української прокуратури сконцентровані на пріоритетних справах, працюють щодня - генпрокурор

Третя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки хибною й передчасною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА