Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт - Кулеба

Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт, продовження обмежень неприйнятне, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жодна форма продовження обмежень неприйнятна, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х (колишній Twitter).

У свою чергу в коментарі МЗС України щодо експорту українських зернових до ЄС зазначається, що "для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи".

Зокрема, сторони досягли домовленостей щодо збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг урожаю, обсягів зберігання зернових і торговельних потоків на кордоні. Сторони також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС.

"Всебічний аналіз даних і процесів засвідчив, що експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС. За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін", - зазначено в коментарі.

У МЗС переконані, що будь-яке рішення, яке й надалі обмежуватиме український аграрний експорт, "буде не лише безпідставним і протиправним, а і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства".