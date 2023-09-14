В Україні без електроенергії залишаються 430 населених пунктів - "Укренерго"

Станом на 14 вересня в Україні через бойові дії та з інших причин залишаються без електроенергії 430 населених пунктів.

"Унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження в мережах на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині. Відновлення живлення відбувається в безпековій ситуації та з дозволу військових", - повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

За інформацією компанії, у середу, 13 вересня, вечірній максимум споживання зріс на 0,9% проти відповідного показника вівторка, 12 вересня.

"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 160 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 72 МВт", - зазначили в НЕК.

Експорт електроенергії в четвер здійснюється до Словаччини та Молдови загальним обсягом 4 513 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 395 МВт.