У ЗСУ підтвердили удар по ворожому ракетному комплексу "земля-повітря" поблизу Євпаторії

У Страткомі ЗСУ підтвердили удар по місцю розташування ворожого ракетного комплексу "земля-повітря" поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.

"Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Слава Збройним силам України!" - повідомляється в телеграм-каналі.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ повідомило, що військова контррозвідка СБУ і Військово-Морські сили України в ніч проти четверга вразили російський комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії в Криму.

"Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ і ВМС України провели унікальну спецоперацію поблизу Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд", - поінформував співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники і ракети "Нептун".