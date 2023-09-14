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11:30 14.09.2023

СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

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СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

Військова контррозвідка Служби безпеки України і ВМС України в ніч на четвер вразили російський комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ і ВМС України провели унікальну спецоперацію поблизу Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд", - поінформував співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники і ракети "Нептун".

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари й антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф", - уточнило джерело в СБУ.

Теги: #сбу #вмс #знищення #триумф

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