Події

11:50 14.09.2023

На південному фронті майже 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень - Маляр

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На південному фронті майже 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень - Маляр

На південному фронті тривають дуже активні бої, фіксують приблизно 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Південь - основний напрямок нашого наступу, і скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. Навіть коли здається, що новини схожі щодня, ситуація насправді дуже динамічна. Це не означає, що ворог просто стоїть в обороні: це означає, що там ідуть дуже активні бої. За кількістю обстрілів, якщо ми дивимося південний фронт, із боку ворога там вистрілюють сотні тисяч боєприпасів. Налічується майже 4-5 тис. обстрілів за тиждень", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Заступниця міністра наголосила, що ворог не хоче йти з районів уже звільнених українськими силами населених пунктів. Тому воїнам доводиться захищати навіть ті райони, де вони закріпилися і які зайняли, зокрема йдеться про Роботине.

На мелітопольському напрямку, як зазначила Маляр, українські сили поступово просуваються.

Теги: #зсу #бої #південь

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