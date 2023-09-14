Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів, а також із використанням авіації населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Було зруйновано адмінбудівлю. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152 калібру. О 1:25 у смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмінбудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкові автомобілі. Без постраждалих. О 17:00 відбувся артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.