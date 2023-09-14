Українська ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні в ніч на четвер, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 14 вересня з 21.00 до 02.30 окупанти атакували Україну кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 за трьома напрямками: мис Чауда - Крим; Єйськ, Курськ - РФ.

"Загалом зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей", - зазначили в штабі.