Події

08:07 14.09.2023

ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

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ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

 

Українська ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні в ніч на четвер, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 14 вересня з 21.00 до 02.30 окупанти атакували Україну кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 за трьома напрямками: мис Чауда - Крим; Єйськ, Курськ - РФ.

"Загалом зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей", - зазначили в штабі.

 

 

 

Теги: #україна #ппо #шахеди

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