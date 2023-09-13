Умєров і міністр оборони Канади обговорили подальші кроки зі зміцнення оборонного потенціалу України

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Канади Білл Блер обговорили подальші кроки зі зміцнення оборонного потенціалу України.

"Провів продуктивну розмову з Біллом Блером, міністром національної оборони Канади. Поінформував мого колегу про останні події на полі бою", - написав Умєров у мікроблозі Твіттер.

За його словами, вони обговорили подальші кроки зі зміцнення оборонного потенціалу України, зокрема, довгострокові програми оборонного співробітництва.