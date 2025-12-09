Шмигаль: зміцнення оборонпрому України посилює безпеку Європи
Зміцнюючи оборонну промисловість України, Європа посилює власну здатність стримувати агресію та захищати стабільність на континенті, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Ухвалення Радою ЄС Європейської програми оборонної промисловості, з якою 300 мільйонів євро виділено на Інструмент підтримки України, – це більше, ніж політичне рішення. Це стратегічна інвестиція в довгострокову безпеку Європи. Зміцнюючи оборонну промисловість України, Європа посилює власну здатність стримувати агресію та захищати стабільність на континенті", - написав він у соцмережі Х.
Шмигаль додав, що Україна готова розширити промислову співпрацю та стати повноцінним учасником стійкої, спроможної та безпечної європейської оборонної екосистеми.
"Я глибоко вдячний @vonderleyen, @KubiliusA та всім нашим європейським партнерам за цей рішучий крок, який зміцнює нашу спільну архітектуру безпеки", - додав він.
Джерело: https://x.com/Denys_Shmyhal/status/1998102513728237808