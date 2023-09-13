Зеленський звільнив держуповноваженого АМКУ Тищика

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) згідно з поданою заявою.

Відповідний указ №582/2023 від 13 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський призначив Тищика на посаду держуповноваженого АМКУ в жовтні 2019 року. Раніше Тищик працював у ПАТ "Магістральні газопроводи України" і займався газотрейдерським бізнесом, а в 2014-17 рр. був заступником директора і директором компанії "Укравтогаз" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України".