Події

19:08 13.09.2023

Зеленський звільнив держуповноваженого АМКУ Тищика

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Зеленський звільнив держуповноваженого АМКУ Тищика

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) згідно з поданою заявою.

Відповідний указ №582/2023 від 13 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський призначив Тищика на посаду держуповноваженого АМКУ в жовтні 2019 року. Раніше Тищик працював у ПАТ "Магістральні газопроводи України" і займався газотрейдерським бізнесом, а в 2014-17 рр. був заступником директора і директором компанії "Укравтогаз" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України".

 

 

Теги: #амку #кадри

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