Події

18:54 13.09.2023

Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

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Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

Російські окупанти скинули вибухівку на територію Марганецької громади Нікопольського району, а також обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області в середу, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір - цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Та головне – загиблих та постраждалих немає. В інших районах день був спокійний. Без обстрілів", - написав Лисак у телеграмі.

Теги: #атаки #дніпропетровська

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