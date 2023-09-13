Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

Російські окупанти скинули вибухівку на територію Марганецької громади Нікопольського району, а також обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області в середу, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір - цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Та головне – загиблих та постраждалих немає. В інших районах день був спокійний. Без обстрілів", - написав Лисак у телеграмі.