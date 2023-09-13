Події

15:16 13.09.2023

Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

1 хв читати
Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

Російські окупаційні війська розпочали зміцнення "глибокого тилу" і посилення третьої лінії оборони на запорізькому напрямку, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляє Федоров, окупанти "риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі, займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки. Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів".

Росіяни також "завозять колишніх ув'язнених, щоб відбивати Роботине й утримувати фронт".

"Посилено готуються помирати (перекреслено - ІФ-У) до оборони на всій окупованій території", - підсумував мер тимчасово окупованого міста. 

Теги: #оборона #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 13.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

10:47 11.09.2023
Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

14:35 08.09.2023
Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

19:24 07.09.2023
У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

21:36 06.09.2023
Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони - Умєров

Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони - Умєров

20:57 06.09.2023
Міністр оборони: Ми маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника

Міністр оборони: Ми маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника

01:40 03.09.2023
Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

22:46 02.09.2023
Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

18:32 01.09.2023
ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

12:23 31.08.2023
Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей - керівниця департаменту Офісу генпрокурора

Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей - керівниця департаменту Офісу генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі

ОСТАННЄ

Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали дві людини

Нацгвардійці знищили на херсонському напрямку російський танк Т-90 "Прорив"

Нардепи пропонують спростити процедуру списання військового майна

Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

EVA планує запустити магазини преміум-формату

Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

Зеленський провів засідання Військового кабінету

На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА