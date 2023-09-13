Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

Російські окупаційні війська розпочали зміцнення "глибокого тилу" і посилення третьої лінії оборони на запорізькому напрямку, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляє Федоров, окупанти "риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі, займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки. Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів".

Росіяни також "завозять колишніх ув'язнених, щоб відбивати Роботине й утримувати фронт".

"Посилено готуються помирати (перекреслено - ІФ-У) до оборони на всій окупованій території", - підсумував мер тимчасово окупованого міста.