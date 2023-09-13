Події

14:23 13.09.2023

На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

1 хв читати
На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

У Румунії в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча в середу було виявлено частини, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі в декілька десятків метрів, повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії (авіабаза Когелничану) в середу, 13 вересня, близько 11:30 в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча виявив фрагменти, які могли належати безпілотнику. Фрагменти були розкидані на площі в декілька десятків метрів", - ідеться в пресрелізі Міноборони Румунії.

Відповідно до процедур, "у цей район було скеровано другий вертоліт ВПС Румунії 90 авіаційної бази з Отопеня зі спеціалізованою групою на борту для проведення попередніх досліджень на місці та збору зразків, які пройдуть технічну експертизу".

Як повідомлялося, 4 вересня в МЗС України заявили, що російські "шахеди" впали та вибухнули на території Румунії. Згодом у румунському міноборони визнали, що частини російського безпілотника впали на румунську територію під час обстрілу Росією українського порту на річці Дунай на кордоні України та Румунії.

9 вересня в Румунії в районі Плаура повіту Тулча було виявлено фрагменти БПЛА, схожого на ті, які використовують війська РФ у війні проти України.

Теги: #експертиза #румунiя #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 13.09.2023
Понад 2 тис. БПЛА типу "Шахед" РФ уже випустила по Україні

Понад 2 тис. БПЛА типу "Шахед" РФ уже випустила по Україні

06:41 13.09.2023
Шестеро постраждалих внаслідок нічної атаки БПЛА на південь Одеської області – ОВА

Шестеро постраждалих внаслідок нічної атаки БПЛА на південь Одеської області – ОВА

13:58 11.09.2023
Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

09:48 11.09.2023
Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

19:46 09.09.2023
На території Румунії виявили ще один фрагмент БПЛА

На території Румунії виявили ще один фрагмент БПЛА

12:46 09.09.2023
Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Румунії ситуацію з безпекою на Дунаї

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Румунії ситуацію з безпекою на Дунаї

15:25 07.09.2023
Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

07:41 07.09.2023
За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

18:40 06.09.2023
Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

15:30 06.09.2023
Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі

Понад 2 тис. БПЛА типу "Шахед" РФ уже випустила по Україні

Командувач ПС ЗСУ після вибухів у Севастополі: Далі буде

ОСТАННЄ

Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

Зеленський провів засідання Військового кабінету

На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird

Уповноважений з питань зниклих безвісти Котенко має намір подати у відставку

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до лав ЗСУ вступили майже 100 тис. киян - Кличко

В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА