На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

У Румунії в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча в середу було виявлено частини, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі в декілька десятків метрів, повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії (авіабаза Когелничану) в середу, 13 вересня, близько 11:30 в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча виявив фрагменти, які могли належати безпілотнику. Фрагменти були розкидані на площі в декілька десятків метрів", - ідеться в пресрелізі Міноборони Румунії.

Відповідно до процедур, "у цей район було скеровано другий вертоліт ВПС Румунії 90 авіаційної бази з Отопеня зі спеціалізованою групою на борту для проведення попередніх досліджень на місці та збору зразків, які пройдуть технічну експертизу".

Як повідомлялося, 4 вересня в МЗС України заявили, що російські "шахеди" впали та вибухнули на території Румунії. Згодом у румунському міноборони визнали, що частини російського безпілотника впали на румунську територію під час обстрілу Росією українського порту на річці Дунай на кордоні України та Румунії.

9 вересня в Румунії в районі Плаура повіту Тулча було виявлено фрагменти БПЛА, схожого на ті, які використовують війська РФ у війні проти України.