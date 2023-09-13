Події

13:12 13.09.2023

Уповноважений з питань зниклих безвісти Котенко має намір подати у відставку

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Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко має намір подати у відставку після того, як Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку його повноважень.

"Учора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ", - написав Котенко у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області, але після повернення подасть заяву про відставку.

"Утім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенка триватиме вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Зі свого боку ми все зробимо, щоб допомогти вам", - заявив він.

Як повідомлялося, 12 вересня Кабінет Міністрів передав від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до Міністерства внутрішніх справ повноваження з координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

 

Теги: #кадри #зниклі_безвісти #уповноважений

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