В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан, що відповідає середньому показнику відвідування в період до пандемії коронавірусу і в мирний час, повідомив перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч.

"Турагентства продали вже понад 30 тис. квитків на авіарейси та в місця паломництва до Умані. Тому очікуємо понад 30 тисяч прочан. Це та кількість прочан, які приїжджали до нас до коронавірусу і в мирні часи, коли не було війни", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас Ганич зазначив, що прочан не зупиняють попередження про небезпеку ні з боку ізраїльської влади, ні з боку української. "Вони вірять, що зустріч нового року на могилі цадика Нахмана гарантує їм щасливий, добрий, веселий і щедрий рік".

Минулого року, згідно з офіційними даними, було зареєстровано 23 тисячі прочан, нагадав Ганіч. При цьому він зазначив, що офіційні дані відрізнялися незначно від фактичних - "200-300-500 осіб, максимум".

У 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть із 15 до 17 вересня.