Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Три дрони-камікадзе атакували т. зв. виборчу дільницю псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області, у "дільниці" зберігалися вже заповнені бюлетені.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ, ці вибухи окупантам влаштувала спецслужба.

"Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка)", - розповіло джерело.

Унаслідок трьох ранкових прильотів т. зв. виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені "під дулами автоматів" бюлетені були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", - наголосило джерело в СБУ.