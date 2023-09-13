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09:50 13.09.2023

Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

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Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Три дрони-камікадзе атакували т. зв. виборчу дільницю псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області, у "дільниці" зберігалися вже заповнені бюлетені.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ, ці вибухи окупантам влаштувала спецслужба.

"Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка)", - розповіло джерело.

Унаслідок трьох ранкових прильотів т. зв. виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені "під дулами автоматів" бюлетені були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", - наголосило джерело в СБУ.

Теги: #сбу #дрони #окупанти

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