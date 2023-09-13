Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Блінкена і глави МЗС Німеччини Бербок

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналени Бербок. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у вівторок.

"Посилення протиповітряної оборони України - це те, над чим працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник із питань національної безпеки й особисто президент ще до того, як почалася ця війна", - сказав Міллер. Він нагадав, що Вашингтон уже передав Україні низку систем ППО.

"Я впевнений, що це питання він обговорить із німецьким колегою пізніше цього тижня", - додав він.

За повідомленнями ЗМІ, днями Анналена Бербок заявила, що перед холодною порою року необхідно посилити протиповітряну оборону України.