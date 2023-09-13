Події

07:10 13.09.2023

Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Блінкена і глави МЗС Німеччини Бербок

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Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Блінкена і глави МЗС Німеччини Бербок

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналени Бербок. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у вівторок.

"Посилення протиповітряної оборони України - це те, над чим працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник із питань національної безпеки й особисто президент ще до того, як почалася ця війна", - сказав Міллер. Він нагадав, що Вашингтон уже передав Україні низку систем ППО.

"Я впевнений, що це питання він обговорить із німецьким колегою пізніше цього тижня", - додав він.

За повідомленнями ЗМІ, днями Анналена Бербок заявила, що перед холодною порою року необхідно посилити протиповітряну оборону України.

 

 

 

Теги: #сша #фрн

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