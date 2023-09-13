Події

02:24 13.09.2023

Імовірно, більше 5 тис. людей загинули в Лівії після руйнівної повені - ЗМІ

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Передбачається, що понад 5 тис. людей загинули та 10 тис. зникли безвісти після того, як штормові дощі на північному сході Лівії призвели до обвалення двох гребель, повідомляє CNN у вівторок із посиланням на Тамер Рамадан, голову делегації Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. і Червоного Півмісяця в Лівії.

"Кількість загиблих величезна", - сказала вона.

Щонайменше 5300 людей вважають загиблими, повідомило у вівторок міністерство внутрішніх справ східної адміністрації Лівії, повідомляє державне ЗМІ LANA. CNN не вдалося незалежно перевірити кількість загиблих чи зниклих безвісти.

У східному місті Дерна, яке пережило найважчі руйнування, близько 6000 людей залишаються зниклими безвісти, повідомив телеканал Almasar TV Осман Абдулджаліл, міністр охорони здоров'я східної адміністрації Лівії. Він назвав ситуацію "катастрофічною", після поїздки містом у понеділок. За даними влади, у місті було змито цілі квартали.

Лікарні у Дерні більше не працюють, а морги переповнені, повідомив представник служби швидкої допомоги Усама Алі. За його словами, трупи залишали біля моргів на тротуарах.

"Немає екстрених служб. Наразі люди працюють над збором гниючих тіл", - сказав Анас Баргаті, лікар, який наразі працює волонтером у Дерні.

Шторм Даніель, що обрушився на декілька міст на північному сході Лівії, був результатом циклону, що минулого тижня призвів до катастрофічної повені в Греції і потім поширився на Середземне море. Шторм призвів до обвалення двох гребель, через які вода ринула у бік Дерни, та завдала катастрофічних збитків, повідомила влада у вівторок.

"Три мости було зруйновано. Потік води зніс цілі квартали, зрештою скинувши їх у море", - сказав Ахмед Місмарі, представник Лівійської національної армії (ЛНА).

Вразливість Лівії до екстремальних погодних умов посилюється політичним конфліктом і боротьбою за владу між двома конкуруючими адміністраціями.

Підтримуваний ООН Уряд національної єдності (УНЄ) на чолі з Абдулхамідом Дбейбе знаходиться в Тріполі на північному заході Лівії, тоді як його східний суперник, що контролюється командувачем Халіфою Хафтаром і його ЛНА, які підтримують парламент, що базується на сході. під керівництвом Усами Хамада.

Дерна, розташована приблизно за 300 кілометрів на схід від Бенгазі, потрапляє під контроль Хафтара та його східної адміністрації.

Теги: #шторм #лівія #повінь

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