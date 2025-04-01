Кілька грецьких островів продовжують потерпати від наслідків шторму

Школи на грецьких островах Парос, Міконос і ще кількох інших залишаються закритими у вівторок у зв'язку зі штормом, який призвів до повеней, повідомляє Associated Press.

Школи на островах в Егейському морі, які не працювали в понеділок через негоду, залишаються закритими і у вівторок. Також увечері понеділка влада розіслала громадянам повідомлення з попередженнями про необхідність за можливості залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Муніципальні працівники та приватні компанії продовжують розчищати дороги від завалів. На островах діє попередження про негоду.

Потужний шторм обрушився на грецькі острови в понеділок. Через це довелося закрити школи і призупинити дорожній рух. На Паросі сильний дощ призвів до повеней, що зносили машини і сміття, в популярних туристичних містах Парикія і Науса.