Кабмін визначив ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" до кінця воєнного стану

Український уряд визначив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" (ПОН) на ринку газу, повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомляється в його телеграм-каналі, компанія виконуватиме функції ПОН на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Зазначається, що ПОН визначено без проведення конкурсу.

Як повідомлялося, 24 липня цього року ТОВ "ГК "Нафтогаз України" поінформувало про закінчення терміну виконання ним функцій та обов'язків ПОН з 22 липня цього року.

У компанії зазначили, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №917-р від 22 липня 2020 року її було визначено ПОН на три роки.