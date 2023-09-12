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15:16 12.09.2023

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

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Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість передання Україні винищувачів Gripen, повідомляє шведське радіо Ekot з посиланням на власні джерела.

"Уряд найближчим часом доручить Збройним силам Швеції вивчити умови відправки літаків Gripen в Україну. Крім іншого, уряд хоче отримати інформацію про те, як передача вплине на обороноздатність Швеції і як швидко Швеція зможе отримати нові літаки Gripen як компенсацію", - зазначається в повідомленні на сайті радіо у вівторок.

Як зазначається, ще одне питання, яке необхідно оцінити уряду Швеції, чи має здійснюватися підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу.

Шведський JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий універсальний літак, здатний виконувати різні завдання.

У серпні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські льотчики розпочали тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Зеленський також інформував про переговори з урядом Швеції щодо надання Україні цих літаків.

Пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявку країни на вступ до Альянсу ще не завершено. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

 

Теги: #швеція #gripen

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