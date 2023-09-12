Події

07:54 12.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів і 33 артсистеми противника

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Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів і 33 артсистеми противника

Сили оборони за добу знищили 550 окупантів, 8 танків, 11 бронемашин, 33 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 ППО, 17 безпілотників, 47 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб збройних сил України в ранковому зведенні.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 269760 (+550) осіб, танків - 4568 (+8) од, бойових броньованих машин - 8778 (+11) од, артилерійських систем - 5872 (+33) од, РСЗВ - 764 (+4) од, засоби ППО - 515 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 881 (+4)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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