ЗС України просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області

Українські сили 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, наголошується, що за останній тиждень українські сили звільнили 2 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку і домоглися успіхів поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) і Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута). Також за минулий тиждень українські війська на таврійському (запорізькому) оперативному напрямку відвоювали загалом 4,8 квадратних кілометра, зокрема на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (20 км південний схід від с. Оріхів).

Крім того, аналітики ISW повідомляють, що Росгвардія, ймовірно, вербує раніше ув'язнених колишніх бійців ПВК "Вагнер". Можливе активне вербування бойовиків заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва щодо посилення ролі Росгвардії після збройного повстання Вагнера 24 червня. ISW раніше повідомляв про передачу в Росгвардію після заколоту підрозділів "Грому" (елітних спеціальних підрозділів по боротьбі з наркотиками МВС Росії) і важкого озброєння.

Також в огляді наголошується, що російські прикордонники висловили скарги на те, що влада не забезпечила їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних і ударних дронів, мобільного транспорту і медикаментів. Подібні скарги надходять практично від усіх прикордонних підрозділів Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Аналітики ISW припускають, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів і атак українських безпілотників на територію РФ.