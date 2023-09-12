США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

Державний департамент США схвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряною і протиракетною обороною орієнтовною вартістю в $4 млрд, передає Голос Америки 12 вересня.

"Пентагон повідомив у понеділок, що Польща, як союзник США по НАТО, запросила закупівлю другої фази двоетапної програми модернізації системи MIM-104 Patriot Configuration-3+ з модернізованими датчиками і компонентами", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в Пентагоні, постачання міститиме 93 центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.

"Інтерес Європи до американського озброєння, особливо до засобів ППО/ПРО, зв'язку, протитанкових ракет Javelin і дронів, сильно зріс, оскільки ці види озброєння виявилися критично важливими для оборони України", - пише Голос Америки.