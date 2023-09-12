Події

05:25 12.09.2023

США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

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США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

 Державний департамент США схвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряною і протиракетною обороною орієнтовною вартістю в $4 млрд, передає Голос Америки 12 вересня.
"Пентагон повідомив у понеділок, що Польща, як союзник США по НАТО, запросила закупівлю другої фази двоетапної програми модернізації системи MIM-104 Patriot Configuration-3+ з модернізованими датчиками і компонентами", - сказано в повідомленні.
Як уточнили в Пентагоні, постачання міститиме 93 центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.
"Інтерес Європи до американського озброєння, особливо до засобів ППО/ПРО, зв'язку, протитанкових ракет Javelin і дронів, сильно зріс, оскільки ці види озброєння виявилися критично важливими для оборони України", - пише Голос Америки.

Теги: #сша #польща #ппо

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