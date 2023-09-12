Кількість вакансій в Україні зросла на 10% у серпні 2023р - Work.ua

Роботодавці в серпні опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше, ніж місяцем раніше, такі результати регулярного дослідження ринку праці оприлюднила компанія Work.ua у понеділок.

"Не дочекавшись осені, ринок праці України розпочав новий етап оновлення. В останній місяць літа встановлено рекорди за кількістю вакансій і розміром зарплат. Є й антирекорд - конкуренції претендентів за роботу", - йдеться в документі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, значно зросла кількість вакансій у категорії "освіта, наука" - на 37%, до 5519, та "культура, музика, шоу-бізнес" - на 47%, до 724.

ТОП-5 областей за кількістю вакансій залишається незмінним: до нього увійшли Київська (33 283), Дніпропетровська (9 831), Львівська (9 705), Одеська (6 927) і Харківська області (3 732). Водночас Київська область серед лідерів приросту (+11%) разом із Хмельницькою (+12%, до 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, до 2 163), Житомирською (+27%, до 2 054) та Чернігівською областями (+29%, до 1 237).

Найбільше зростання серед посад у серпні показала вакансія вчителя англійської (+52% до липня, до 1202 вакансій).

"Осінь - пора нового навчального року та високого бізнес-сезону. Ця тенденція чітко відстежується і на ринку праці", - вважають у Work.ua.

В абсолютних цифрах найбільш затребувані фахівці - бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) і продавці-консультанти (8591).

Підкреслюється, що внаслідок реакції роботодавців на нестачу кадрів, у серпні значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%, 7978 вакансій), студентів (+18%, 19507), ветеранів (+26%, 4936) і пенсіонерів (+27%, 3505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (+19%, 36196).

Як повідомляється, нових претендентів прибуває дедалі менше, оскільки багато хто знаходить роботу. Як результат, у серпні загальна кількість претендентів, які оновилися або створили резюме, знизилася ще на 2% (до 351 тис.) порівняно з липнем.

"Усе це впливає на конкуренцію серед претендентів, яка в серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року. Така ситуація вигідна шукачам: вони можуть встановлювати свої умови на ринку праці", - констатують у дослідженні.

Фахівці Work.ua вважають, така ситуація може позитивно вплинути на культуру найму та мотивації співробітників. Зокрема, роботодавці мають пропонувати шукачам додаткові заохочення, такі як негрошові стимули, і працювати на утримання співробітників у компанії.

Згідно з даними системи управління наймом (СУН) від Work.ua, кількість претендентів, які створили або оновили резюме, у серпні становила 350 994. Серед них 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільше прибуло претендентів за такими посадами: адміністратор інтернет-магазину, офіс-менеджер, музичний керівник, мікробіолог, анестезіолог, учитель образотворчого мистецтва. Щодо регіонів, то незначний приріст пошукачів спостерігається в Херсонській та Миколаївській області, що свідчить про позитивну динаміку повернення переселенців.

Загалом, на ринку праці помітно зменшилася кількість молоді. Зокрема, порівняно з липнем стало на 39% менше шукачів роботи до 18 років і на 7% менше кандидатів віком від 18 до 24 років. Це може бути пов'язано з початком навчального року та завершенням сезону літніх підробітків.

Щодо досвіду пошукачів, то, якщо порівняти з липнем, ринок праці поповнюється завдяки кандидатам з досвідом роботи від 2 років. Кількість претендентів без досвіду знизилася на 8%.

Повідомляється, що в останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла і становить 17,5 тис. грн (+500 грн порівняно з липнем). Зростання відбулося в Київській (+275 грн, до 19,275 тис. грн), Львівській (+500 грн, до 17,5 тис. грн) та Одеській області (+175 грн, до 17,5 тис. грн).

Найбільше зросла зарплата за посадами (не керівними, не ІТ): медіабайєр - з 53 тис. грн до 55 тис. грн, ендодонтист - з 36,25 тис. грн до 41,25 тис. грн і рихтувальник - з 32,5 тис. грн до 35 тис. грн.

Стабільно серед найбільш оплачуваних посад, де не змінилася зарплата, - водій-міжнародник (42,5 тис. грн), ріелтор (35 тис. грн), а також автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний інженер, дизеліст (30 тис. грн).

Найменш оплачувані посади від 6,75 тис. грн до 11 тис. грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв'юер, посудомийник, асистент ветлікаря і працівник лінії роздачі.