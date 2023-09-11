У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчань "Сі Бриз 2023"

11 вересня, у місті Констанца, Румунія, стартували міжнародні тренування з мінної безпеки в рамках багатонаціональних навчань серії "Сі Бриз", повідомляється на сторінці Військово-морських сил ЗС України.

Зазначається, що церемонія відкриття відбулася за участю представників країн-учасниць, серед яких, крім України, Сполучених Штатів Америки та Румунії, були присутні Велика Британія, Болгарія, Турецька Республіка та Франція.

"Метою тренувань є забезпечення безпеки цивільного судноплавства, підготовка протимінних сил і засобів ВМС країн-партнерів до планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності з членами Північноатлантичного Альянсу для виконання завдань за призначенням і набуття досвіду діяльності в міжнародному середовищі під час проведення протимінних дій та операцій", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук ВМС ЗСУ.

Як повідомлялося, Військово-морські сили Румунії та США спільно організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", що відбудуться з 11 до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та дельті Дунаю, повідомляє пресслужба ВМС Румунії.

"У навчаннях "Sea Breeze 23.3", що проводяться під керівництвом командування військово-морського компонента "Віце-адмірал Іоан Георгеску", візьмуть участь сили і засоби з боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини і України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому румунською національною інформагенцією AGERPRES.