Події

22:40 11.09.2023

У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчань "Сі Бриз 2023"

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У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчань "Сі Бриз 2023"

11 вересня, у місті Констанца, Румунія, стартували міжнародні тренування з мінної безпеки в рамках багатонаціональних навчань серії "Сі Бриз", повідомляється на сторінці Військово-морських сил ЗС України.
Зазначається, що церемонія відкриття відбулася за участю представників країн-учасниць, серед яких, крім України, Сполучених Штатів Америки та Румунії, були присутні Велика Британія, Болгарія, Турецька Республіка та Франція.
"Метою тренувань є забезпечення безпеки цивільного судноплавства, підготовка протимінних сил і засобів ВМС країн-партнерів до планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності з членами Північноатлантичного Альянсу для виконання завдань за призначенням і набуття досвіду діяльності в міжнародному середовищі під час проведення протимінних дій та операцій", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук ВМС ЗСУ.
Як повідомлялося, Військово-морські сили Румунії та США спільно організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", що відбудуться з 11 до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та дельті Дунаю, повідомляє пресслужба ВМС Румунії.

"У навчаннях "Sea Breeze 23.3", що проводяться під керівництвом командування військово-морського компонента "Віце-адмірал Іоан Георгеску", візьмуть участь сили і засоби з боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини і України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому румунською національною інформагенцією AGERPRES.

Теги: #сша #україна #навчання #румунія

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