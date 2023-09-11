Помер музикант, народний депутат V, VI і VII скликань Ян Табачник

Народний депутат України V, VI і VII скликань, музикант Ян Табачник помер після дворічної боротьби з раком легенів, повідомив журналіст Михайло Маслій у понеділок увечері.

"Прощавайте, Маестро...На одного філософа в світі стало менше. Після 20 години вечора 11 вересня’2023, у Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя спочив у Бозі Ян Табачник…", - написав він у фейсбуці.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…", - зазначив журналіст.