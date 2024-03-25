Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, передбаченої законом "Про санкції".

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищий антикорупційний суд позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", - ідеться в повідомленні Міністерства юстиції у фейсбуці в понеділок.

За даними відомства, Табачник після подій Революції Гідності виїхав за межі України й на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях. "Табачник вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Під час повномасштабного вторгнення разом із представниками найвищих органів влади рф, організовував і координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення "референдумів".

Як зазначається, Табачник висловлює свою позицію в бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни агресора - так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій, наголосили у пресслужбі.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року ексміністру Дмитру Табачнику оголосили підозру в державній зраді - він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

У березні 2024 року Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюремного ув'язнення.

Табачник був депутатом Верховної Ради кількох скликань, головою адміністрації президента України в 1994-1996 рр., обіймав посади міністра освіти і науки України (з 2010 до 23 лютого 2014 рр.) і віцепрем'єр-міністра України з гуманітарної політики.