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18:39 01.05.2024

Майно ексміністра освіти України Табачника та митрополита РПЦ Лазаря передано в управління держави

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Майно ексміністра освіти України Табачника та митрополита РПЦ Лазаря передано в управління держави

Майно колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна (ФДМ), повідомив голова ФДМ Віталій Коваль у телеграмі.

"Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління фонду. Йдеться про кошти розміром майже $144 тис.; п’ять земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м у смт Козин Обухівського району Київської області; половину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал; право на компенсацію грошових активів розміром понад 40 млн грн; право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн", - зазначив голова ФДМ Віталій Коваль.

Коваль також повідомив, що за рішенням Вищого антикорупційного суду в управління ФДМ надійшло майно, яке належало колишньому проросійському священнослужителю Ростиславу Швецю (митрополиту Лазарю). Це квартира в Сімферополі та чотири автомобілі: два Mercedes, Toyota і Nissan.

Раніше повідомлялося, що рішення про стягнення майна Табачника на користь держави ВАКС ухвалив у квітні поточного року.

Табачник був депутатом Верховної Ради кількох скликань, главою адміністрації президента України в 1994-1996 роках, обіймав посаду міністра освіти і науки України (з 2010-го до 23 лютого 2014 року), віцепрем'єра з гуманітарної політики.

У листопаді 2022 року ексміністру Табачнику було повідомлено про підозру в державній зраді: він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. У березні 2024 року Табачника заочно засудили до 15 років тюремного ув'язнення.

Теги: #табачник #митрополит

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