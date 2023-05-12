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12:34 12.05.2023

СБУ викрила колишнього міністра освіти часів Януковича на співпраці з ФСБ і соратником Кадирова

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СБУ викрила колишнього міністра освіти часів Януковича на співпраці з ФСБ і соратником Кадирова

Слідчі Служби безпеки України встановили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, підозрюваного в державній зраді, повідомляє СБУ.

"Встановлено, що він перебуває на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Олегом Козловим. Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував із представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, ексміністр брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

"При цьому Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким", - наголошується в повідомленні.

У СБУ інформують, що восени минулого року Табачника призначили радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області, його також включили в місцевий осередок кремлівської партії "Единая Россия".

Крім того, встановлено факти участі фігуранта в розграбуванні майна жителів Мелітополя.

"Спільно з Мурадом Саідовим – так званим смотрящим від Кадирова за регіоном - у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", - зазначено в повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

У спецслужбі нагадують, що в листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом СБУ наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад $2 млн.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #табачник

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