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21:10 11.09.2023

Рада в найкоротші терміни розгляне пропозиції Зеленського до законопроєкту про декларування держслужбовців у разі його ветування - Стефанчук

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Рада в найкоротші терміни розгляне пропозиції Зеленського до законопроєкту про декларування держслужбовців у разі його ветування - Стефанчук

Верховна Рада готова в найкоротші терміни розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до законопроєкту про декларування державних службовців (№ 9587-д) у разі, якщо глава держави ухвалить рішення накласти на нього вето, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Згідно з Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, я, як голова Верховної Ради, зобов'язаний підписати будь-який закон, який був ухвалений українським парламентом. Право на вето цього законопроєкту і внесення своїх пропозицій належить виключно президенту України. У разі, якщо президент вважатиме за необхідне накласти вето і зі своїми пропозиціями повернути (законопроєкт № 9587-д - ІФ-У) у Верховну Раду, то Верховна Рада не буде затягувати - і розгляне пропозиції президента в найкоротший термін", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок увечері.

При цьому він переконаний, що громадянському суспільству має бути забезпечено доступ до реєстру декларацій держслужбовців.

"Свої переконання я підтверджую не лише закликом, а й власними діями, оскільки добровільно надав свої декларації і 2021-го, і 2022 року. Має бути доступність громадянського суспільства до тих декларацій, які подаються чиновниками в нашій країні. Це довіра, це транспарентність, це відкритість, це невід'ємна основа будь-якої демократії", - наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Ухвалення відповідного законопроєкту №9534 у другому читанні та в цілому підтримали 329 народних депутатів.

Одразу ж після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на цей документ.

9 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що глава держави може протягом тижня ухвалити рішення про ветування або схвалення цього закону.

 

 

Теги: #рада #декларування #зеленський #стефанчук

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