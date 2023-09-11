52,5% українців вважають, що критика влади за корупцію не дестабілізує країну і не зменшує довіру партнерів - опитування

У серпні 2023 року 52,5% опитаних українців погодилися з тим, що критикувати владу за корупцію можна і це не зменшує довіру зарубіжних партнерів.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 до 15 серпня 2023 року.

"У серпні 2023 року більш як половина (52,5%) опитаних висловили думку, що наразі можна критикувати владу за корупцію, та не погоджуються з тим, що така критика дестабілізує країну та зменшує довіру зарубіжних партнерів", - наголошується в повідомленні на офіційному сайті Фонду за підсумками дослідження в понеділок.

Як випливає з результатів дослідження, тільки 35,4% опитаних вважають, що під час війни така критика дестабілізує ситуацію в країні та підриває довіру партнерів, причому на заході України таких 48,3%, у центрі 33%, на півдні - 30,2%, на сході - 32,1%.

Опитування проводилося за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях опитування проводили на територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться активні бойові дії. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років.