Події

12:28 11.09.2023

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

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Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

Україна повернула під свій контроль бурові газо- і нафтовидобувні платформи "Вишки Бойка", розташовані біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Росія окупувала їх ("Вишки Бойка" - ІФ-У) у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ГУР.

Зазначається, що під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", самопідйомні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО.

"Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак зазнав ураження і змушений був відступити.

Теги: #бойко #вишки #гур_мо

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