Погодні умови вплинуть на контрнаступ пізньої осені, але не зупинять його - ISW

Сезонні зливи й сильний бруд пізньої осені сповільнять просування і українських, і російських окупаційних військ, а низькі температури створять безліч проблем із логістикою, однак українського контрнаступу не зупинять, наголошується в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Хоча погодні умови вплинуть на українські контрнаступальні операції, вони не призведуть до їх остаточного припинення. Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість сприятливішою для механізованих маневрених бойових дій", - наголошують аналітики.

У ISW зазначають, що начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що українські сили продовжать контрнаступальні операції до кінця 2023 року, і що холодна й волога погода вплине на активні бойові дії, але не зупинить їх. Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що українським силам, імовірно, залишилося лише 30-45 днів "бойової погоди".

Як наголошується у зведенні ISW, 10 вересня українські війська продовжували просуватися на південь від Роботиного на заході Запорізької області й просунулися в районі Бахмута Донецької області.

"Геолокаційні кадри, оприлюднені 10 вересня, показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова). Представник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують наступ у районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і звільнили в цьому напрямку 1,5 кв. км території. Генеральний штаб України та офіційний представник Східної групи військ України Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли невстановленого успіху біля Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) на Донеччині", - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою російські окупаційні війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і, як повідомляється, повернули частину втрачених позицій на деяких ділянках.

Водночас, за даними ISW, окупанти продовжують заявляти про постійні проблеми, що заважають російським операціям на лінії фронту в Україні, зокрема гірші можливості російської контрбатарейної боротьби порівняно з українською, нестачу снарядів, меншу стійкість російської РСЗВ "Торнадо-С" до засобів РЕБ, ніж українська HIMARS. "Російські війська не евакуюють поранених і загиблих із прифронтових зон, і відсутність евакуації спонукала деяких російських військовослужбовців відмовитися від виконання бойових завдань", - наголошується у зведенні.