В Україні стає прохолодніше, по всій країні пройдуть невеликі дощі

В Україні у середу, 12 листопада, очікуються невеликі дощі, вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 5-10°, на півдні та сході 8-13°.

У Києві у середу невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 листопада найвища температура вдень була 16,0° в 2010р., найнижча вночі -14,2° в 1897 р.

У четвер, 13 листопада, у більшості північних, центральних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві у четвер невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.